10 сентября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили заявление депутата Верховной рады Алексея Кучеренко о том, что жителям Украины стоит ожидать увеличения тарифов на газ из-за сокращения объемов транзита через украинскую территорию после запуска газопровода «Северный поток — 2».

Мирослава Романенко, , 20:24 — REGNUM Жителям Украины стоит ожидать увеличения тарифов на газ из-за сокращения объемов транзита через украинскую территорию после запуска газопровода «Северный поток — 2». Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко. По словам политика, с учетом всех возможных надбавок стоимость голубого топлива для населения страны может возрасти на 50%. Также депутат украинского парламента предупредил, что энергетическая система Украины может и вовсе остаться без голубого топлива. Украинский политик также считает, что страну не спасут даже альтернативные варианты доступа к голубому топливу.

Газпром Gazprom.ru

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Заявление депутата Рады обсудили читатели телеграм-канала «Запрещённая Украина». Многие отметили, что заявление Кучеренко, прежде всего, адресовано жителям Украины. Иные также указали на то, что есть вероятность, что украинская газотранспортная система вообще скоро станет не нужна, так как транспортировать газ по ней после запуска СП-2, возможно, не станут.

«Не будет газа в ГТС. Можно резать на лом», — написал Mangust Last.

«До этих идиотов начинает потихоньку доходить, что ГТС — это самая большая куча металлолома. А ведь могли через консорциум качать 200 млрд спокойно. Но нет! Назло москалям на*ру себе в штаны», — пишет Igor S.

«Слуги… [американцев] дождались наконец-то, когда можно сдать кучу металлолома», — отметил Александр.

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«Заявление сделано для населения. Не хотите мёрзнуть — снимайте последние портки», — считает Александр А.

«Молодец. Очередной раз мокнул народ Украины в дерьмо. Транзит сокращается, будем возмещать потери за счёт граждан. Украинцы достойны своей власти», — отреагировал Михаил.

«Когда уже начнут соображалку включать? Воевать вечность… [игнорируя] все проблемы страны, — это не выход. Разум в конце концов победит. Да хоть вы станете штатом США — всем… [плевать] на вас с большой горки. Особенно Штатам. Чемодан без ручки… [совсем] никому не… [нужен]. И никогда такую шелупонь не возьмут под крыло Штаты. Как разменная монета — всегда пожалуйста. Штатам вообще… [плевать] на ваши хотелки и амбиции», — написал Виктор Л.

«Может, не надо было *раться с Газпромом, оскорблять Путина на своём параде, лить дерьмо на Россию? Уж определитесь — или мы «агрессор», или худо-бедно соседи. Вон Батька —молодец», — отметила Ольга.

«Вот пока народ не догоняет, эти мрази и наглеют. Если бы после такого заявления все подорвались и перекрыли трассы, как в январе, то эти… язык бы попридержали. Дитя не плачет — мать не понимает», — подытожил Александр А.

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Напомним, 10 сентября стало известно, что строительство газопровода «Северный поток — 2» полностью завершено. Ранее Bloomberg сообщало, что поставки газа по «Северному потоку — 2» начнутся 1 октября.

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