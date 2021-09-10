Владикавказ, 10 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. В Северной Осетии предъявлено обвинение в покушении на убийство малолетнего местной жительнице. Женщина хотела утопить своего сына в реке. Спасти девятилетнего ребенка удалось лишь благодаря его 11-летнему брату, который бросился звать на помощь. Мать детей заключена под стражу, сообщили 10 сентября в пресс-службе Следственного комитета по региону.

Река Терек. Владикавказ

Напомним, инцидент произошел 1 сентября 2021 года. В результате семейного конфликта 39-летняя жительница Кировского района взяла троих детей и направилась к реке, где столкнула в воду одного из своих сыновей.

«Увидев произошедшее, ее 11-летний сын попросил помощи у проезжавшего мимо мужчины, и ребенка удалось спасти. Женщина была задержана», — сообщили в СКР.

В ходе расследования уголовного дела предстоит установить все обстоятельства произошедшего.