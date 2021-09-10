Москва, 10 сентября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Европейцы ставят барьер между Украиной и ЕС, написал 10 сентября член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Александр Маковский. Надоела

Комментируя заявление латвийского посла о нежелании ЕС «новых проблем» из-за Украины, Пушков отметил следующее:

«Прибалты, к негодованию Киева, раз за разом «приземляют» Украину. То президент Эстонии, то посол Латвии в Киеве говорят очень неприятные для Киева вещи. Похоже, пошла установка из Брюсселя или Вашингтона. Европа откровенно устала от попыток Украины прорваться в ЕС. Ставят барьер. Нахлебники никому не нужны».