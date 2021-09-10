Казань, 10 сентября, 2021, 17:05 — ИА Регнум. Авиаперелеты по маршруту Актобе — Казань — Актобе запланированы 22 и 29 сентября авиакомпанией Qazaq Air. Для полетов задействуют новые турбовинтовые самолеты De Havilland Dash-8-Q400NG, известные ранее как Bombardier Q400. По информации пресс-службы казанского аэропорта, время в пути составит 1 час 45 минут.

Andreyphotoair Аэропорт Казани

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Вылет из столицы Татарии запланирован в 09:45, с прибытием в Актобе в 13:25. Из Актобе борт отправится в 09:00 и приземлится в Казани в 08:45. Время в Актобе опережает московское на два часа. В настоящее время обсуждается работа по продлению полетной программы на этих маршрутах.

Пассажиры, пребывающие в Казахстан, в аэропорту обязаны предоставить справку об отрицательном ПЦР-тесте, сделанным не ранее чем за 72 часа до пересечения границы. Первичную проверку результатов тестирования осуществляют сотрудники на стойке регистрации. В случае отсутствии справки авиакомпания вправе отказать пассажиру в перевозке.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле из Нур-Султана и Алма-Аты возобновили регулярные рейсы в город Балхаш Карагандинской области Казахстана.

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