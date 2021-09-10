Тюмень, 10 сентября, 2021, 16:41 — ИА Регнум. Тюменец на «Бентли» напал на инспекторов ГИБДД, срывая с них погоны, и был задержан при попытке сбежать из наркодиспансера. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области.

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Дорогая иномарка была остановлена инспекторами дорожно-патрульной службы поздно вечером 9 сентября на ул. Щорса в Тюмени. У 39-летнего водителя присутствовали признаки сильного алкогольного опьянения.

Сев в автомобиль ДПС для оформления административного протокола, водитель стал вести себя неадекватно, срывал с полицейских погоны, пытался сбежать. На него пришлось надеть наручники. Мужчина был настолько невменяем, что не мог решить, проходить ему медосвидетельствование или нет.

По словам инспекторов и очевидцев, при прохождении освидетельствования гражданин пытался убежать из наркологического диспансера, запрыгнул на ограждение, свалился в него и стал биться головой в стекло с криком: «Помогите, полиция!».

Отмечается, что данный гражданин в 2011-м году отказывался от прохождения освидетельствования на алкоголь, будучи задержанным на автомобиле «Порше Кайен». Тогда он был лишён водительских прав на 22 месяца, затем нарушал правила дорожного движения на «Кадиллаке».