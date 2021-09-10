Рязань, 10 сентября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Уборка подсолнечника и сахарной свёклы началась в сельхозпредприятиях Рязанской области, сообщает 10 сентября пресс-служба правительства региона.

(сс) Rasbak Убрка сахарной свеклы

Аграрии получили уже 12 тысяч тонн свёклы, корнеплод собран с 285 гектаров, что составляет 4,4% от плана. В 2021 году подсолнечником в Рязанской области засеяно 78,4 тысячи га, что на 22,3 тысячи га больше, чем в 2020 году — и это максимальные посевы за всю историю.

В регионе на 99% завершена уборка ранних зерновых и зернобобовых культур. Намолочено 2,128 млн тысяч тонн зерна.