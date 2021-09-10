Кострома, , 18:44 — REGNUM В период с 17 по 19 сентября в Костромской области пройдет 93 избирательных кампании, включая выборы депутатов Госдумы, довыборы в областное законодательное собрание, в ряде муниципалитетов состоятся выборы в органы местного самоуправления. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на областную избирательную комиссию.

Голосование в Костроме © Наталья Диева

Избирательные участки для голосования откроются в 8 часов 17 сентября и закроют двери в 20 часов 19 сентября. В общей сложности в регионе будет работать 552 участка.

Каждое из помещений будет оборудовано камерами видеонаблюдения. Следить за ходом голосования после предварительной регистрации на сайте Общественной палаты, которая начнётся за день до выборов, сможет любой желающий. Наблюдение в режиме реального времени организуют на 195 избирательных участках. Записи голосования с видеокамер в остальных помещениях будут выложены и доступны к просмотру после выборов.

Для граждан, не имеющих возможности посетить участки, предусмотрено голосование на дому, по месту пребывания или содержания под стражей. Для того чтобы реализовать избирательное право костромичам необходимо обратиться с устной или письменной просьбой в свою участковую комиссию.

Досрочного, электронного и уличного голосования на сентябрьских выборах в Костромской области не предусмотрено. Первые итоги избирательных кампаний станут известны 19 сентября. В 10, 12, 15 и 18 часов на сайте избирательной комиссии появятся данные о явке. Утром 20 сентября после подписания итоговых протоколов горожане узнают результаты выборов.

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