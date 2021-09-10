Москва, 10 сентября, 2021, 16:39 — ИА Регнум. В Москве сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело после сообщений СМИ о смерти пожилой женщины и ее внучки в результате отравления арбузом, сообщает 10 сентября ТАСС.

Pixabay Арбузы

По словам представителя Главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, отравление семьи произошло на юго-востоке Москвы.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека»).

По предварительным данным, трагедия произошла 9 сентября. Мать, бабушка и 15-летняя девочка были госпитализированы с отравлением после употребления в пищу арбуза, купленного в магазине на Совхозной улице.

По утверждению ряда СМИ, в результате пожилая женщина и девочка скончались.

Следователи СК направлены в медучреждение для проверки информации.