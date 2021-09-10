Симферополь, 10 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Фестиваль аудиовизуальной культуры Sun Spirit, который планировалось провести в районе Бахчисарая 10−13 сентября, отменен по требованию крымских властей. Об этом на странице в Instagram сообщили организаторы мероприятия.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

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«Со стороны организаторов были приложены все усилия по проведению мероприятия. Мы подали вовремя все документы в соответствующие органы, получили разрешение и уже даже встретили часть гостей вчера. Однако администрация региона приняла решение об отмене мероприятия и отправила на площадку органы МВД, уже после заезда гостей на площадку», — говорится в обращении организаторов.

Как пояснили организаторы, приобретенные билеты можно перенести на 2022 года либо вернуть деньги за них.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее крымские власти согласовали разрешение на ночную работу для заведений общепита. Решение объяснили стабилизацией ситуации с коронавирусом.