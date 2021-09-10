Москва, , 16:35 — REGNUM Украинской армии, раз она такая сильная, как заявляют в СНБО, следует отправиться в Афганистан и решать проблемы там, где они есть, написал 10 сентября член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Иван Семёнов. Рыболов-хвастун. 1956

«армия Украины может выполнить любые задачи» ». Пушков «Секретарь СНБО Украины, специализирующийся на непродуманных угрозах в адрес России и странных заявлениях, сообщил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск. И вообще —».

Пушков задал в связи с этим такой вопрос: «Но, раз ей так неймётся выполнять, не отправиться ли ей, скажем, в Афганистан?»

Он напомнил, что декларируемые когда-то Вашингтоном задачи в Афганистане не решены, так что «самое место для Украины, рвущейся в НАТО, показать свою небывалую мощь».

«петух свистнет» , по выражение главы МИД Украины [Дмитрия] Кулебы. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят». Пушков «А заодно и отомстить за друзей-американцев. Впрочем, чиновник быстро всех успокоил: Украина может, но не будет силой захватывать ДНР/ЛНР. А будет ждать, видимо, пока они сами придут. Но сами они вернутся разве что тогда, когда, по выражение главы МИД Украины [. То есть, никогда. Потому что петухи не свистят».

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