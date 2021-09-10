Москва, 10 сентября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. Украинской армии, раз она такая сильная, как заявляют в СНБО, следует отправиться в Афганистан и решать проблемы там, где они есть, написал 10 сентября член Совфеда Алексей Пушков в своём телеграм-канале.

Иван Семёнов. Рыболов-хвастун. 1956

«армия Украины может выполнить любые задачи» ». Пушков «Секретарь СНБО Украины, специализирующийся на непродуманных угрозах в адрес России и странных заявлениях, сообщил, что армия Украины может захватить Донецк и Луганск. И вообще —».

Пушков задал в связи с этим такой вопрос: «Но, раз ей так неймётся выполнять, не отправиться ли ей, скажем, в Афганистан?»

Он напомнил, что декларируемые когда-то Вашингтоном задачи в Афганистане не решены, так что «самое место для Украины, рвущейся в НАТО, показать свою небывалую мощь».