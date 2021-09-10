Магас, 10 сентября, 2021, 16:30 — ИА Регнум. В Ингушетии продолжит работать в должности министра экономического развития, но теперь уже без приставки врио Эсет Тумгоева. Указ о ее назначении главой ведомства подписал 9 сентября руководитель республики Махмуд-Али Калматов.

Дарья Драй ИА REGNUM Портфель министра

Напомним, Эсет Тумгоева исполняла обязанности министра экономразвития Ингушетии с апреля 2021 года. Она сменила на этом посту Асет Кациеву, которая заняла должность советника главы республики.

Утвержденная в должности глава минэкономики Эсет Тумгоева в составе делегации Ингушетии с 9 сентября принимает участие в IV форуме социальных инноваций регионов в Москве.

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