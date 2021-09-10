Варшава, , 16:25 — REGNUM Вооруженные силы Польши начали проведение военных учений «Рысь 21» на востоке страны, объявив их реакцией на белорусско-российские манёвры «Запад-2021».

ВС Польши

Об этом 10 сентября объявил польский министр национальной обороны Мариуш Блащак.

Официальный старт учениям «Рысь 21» дал в пятницу на полигоне в Новой Дембе на востоке страны министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

«Мы не можем исключить сценария провокаций. Мы готовы. Наша подготовка заключается в сдерживании. Подразделения находятся к востоку от Вислы. Мы поддерживаем контакт с НАТО», — сказал он на полигоне в Новой Дембе, давая официальным старт учениям.

По его словам, в ходе этих манёвров на восток Польши переброшено четыре тысячи солдат и офицеров 12-й механизированной дивизии. К ним должны присоединиться ещё две тысячи военных, ранее отправленных к границе с Белоруссией.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе России и на территории Белоруссии проходят стратегические учения «Запад-2021», в которых задействовано порядка 200 тыс. военнослужащих, до 760 единиц боевой техники, а также до 15 кораблей и судов Балтийского флота.

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