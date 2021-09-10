Сысерть, Свердловская область, 10 сентября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту невыплаты зарплаты на Сысертском хлебокомбинате (Свердловская область). Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Хлеб

Завод прекратил работу 1 сентября. Проблемы с выплатами зарплат, судя по заявлениям работников, начались ещё в 2020 году.

«Расследование уголовного дела находится на контроле руководства регионального следственного управления СК России», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, после остановки предприятия свою проверку начала и прокуратура.