Липецк, 10 сентября, 2021, 16:21 — ИА Регнум. В Липецке организована служебная проверка после публикации видеозаписи с двумя спящим в машине сотрудниками ГИБДД, сообщил портал Gorod48 со ссылкой на региональное управление МВД.

Sarinform.com Сотрудник ГИБДД

На видео очевидец заснял двух сотрудников ГИБДД спящими в служебной машине, а также номер автомобиля и жетон одного из автоинспекторов. Автор видеозаписи разбудил спящих стуком в окно, попросил представиться и показать жетон.

Видео быстро разлетелось по соцсетях. Из-за того, что сотрудники ГИБДД были в форме и находились в служебном автомобиле, комментаторы предположили, что они спали во время дежурства.