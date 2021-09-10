В Татарии сельхозугодья заселены мышами
Казань, 10 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Татарии мышевидными грызунами заселено более трети обследованной площади сельхозкультур. Об этом заявила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.
«Нашими специалистами проведено обследование сельскохозяйственных угодий на заселенность мышевидными грызунами. Всего обследованы посевы на 19,7 тыс. га, в том числе посевы озимых культур под урожай 2022 года — на 13 тыс. га. Мышевидными грызунами заселено 36% от всей обследованной площади, на озимых же культурах этот показатель ниже и составляет 17,7%», — отметила представитель ведомства.
Максимальная численность грызунов на посевах озимых культур площадью 137 га установлена в Апастовском районе, где на 1 га приходится 15 жилых нор. В Азнакаевском районе на посевах 241 га многолетних трав выявлено 83 жилых норы на 1 га.
Экономический порог вредоносности мышевидных грызунов на посевах озимых культур, в садах составляет 30 жилых нор на гектар, на многолетних травах — 70 жилых нор на гектар, уточнили в республиканском филиале «Россельхозцентра».
"Хозяйствам для борьбы с этими грызунами необходимо проводить профилактические и истребительные мероприятия с помощью отравленных приманок… При необходимости такие мероприятия повторяют через 7−10 дней», — рекомендовала Занина.
По состоянию на 9 сентября в Татарии под урожай 2022 года посеяно озимых культур на 414 тыс. га.
Как сообщало ИА REGNUM, весной жители Австралии пришли в ужас от нашествия мышей. Дожди создали идеальные условия для интенсивного роста их популяции. Мыши начали совершать набеги на зерновые районы страны.
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