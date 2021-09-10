Казань, 10 сентября, 2021, 16:33 — ИА Регнум. В Татарии мышевидными грызунами заселено более трети обследованной площади сельхозкультур. Об этом заявила замруководителя филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ Любовь Занина.

Alexas_Fotos Мышь. Грызун

«Нашими специалистами проведено обследование сельскохозяйственных угодий на заселенность мышевидными грызунами. Всего обследованы посевы на 19,7 тыс. га, в том числе посевы озимых культур под урожай 2022 года — на 13 тыс. га. Мышевидными грызунами заселено 36% от всей обследованной площади, на озимых же культурах этот показатель ниже и составляет 17,7%», — отметила представитель ведомства.

Максимальная численность грызунов на посевах озимых культур площадью 137 га установлена в Апастовском районе, где на 1 га приходится 15 жилых нор. В Азнакаевском районе на посевах 241 га многолетних трав выявлено 83 жилых норы на 1 га.

Экономический порог вредоносности мышевидных грызунов на посевах озимых культур, в садах составляет 30 жилых нор на гектар, на многолетних травах — 70 жилых нор на гектар, уточнили в республиканском филиале «Россельхозцентра».

"Хозяйствам для борьбы с этими грызунами необходимо проводить профилактические и истребительные мероприятия с помощью отравленных приманок… При необходимости такие мероприятия повторяют через 7−10 дней», — рекомендовала Занина.

По состоянию на 9 сентября в Татарии под урожай 2022 года посеяно озимых культур на 414 тыс. га.

Как сообщало ИА REGNUM, весной жители Австралии пришли в ужас от нашествия мышей. Дожди создали идеальные условия для интенсивного роста их популяции. Мыши начали совершать набеги на зерновые районы страны.

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