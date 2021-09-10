Москва, 10 сентября, 2021, 16:20 — ИА Регнум. Банк России в первую очередь учитывает динамику цен на продукты питания в анализе инфляции, хотя бензин и тарифы ЖКХ также в этом играют существенную роль. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Когда мы характеризуем инфляцию, в анализе мы используем разные показатели, и отдельно смотрим по группам товаров, смотрим показатели, которые исключают волатильные компоненты, разовые компоненты», — заявила Набиуллина.

«Больше внимания уделяем сейчас росту цен, на динамике инфляции по продовольственным товарам — прежде всего, потому что там по многим продуктам произошёл резкий рост цен, и во-вторых, это то, что волнует людей, чувствительно для людей, то, что формирует инфляционные ожидания», — указала она.

По её словам, бензин также важная составляющая инфляционная процесса.

«Цена на бензин тоже достаточно значимо влияет на динамику инфляционных ожиданий, как и тарифы на ЖКХ. Подумаем, будем больше уделять внимание не только продуктовой инфляции», — подчеркнула Набиуллина.