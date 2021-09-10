Карпач, Польша, 10 сентября, 2021, 16:15 — ИА Регнум. XXX Экономический форум, который прошел с 7 по 9 сентября в польском Карпаче, завершился торжественным гала-концертом, во время которого наградами были удостоены арестованные в Белоруссии активисты польской диаспоры Анжелика Борис и Анджей Почобут. Об этом сообщает Polskie Radio.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Награду от имени заключенных в тюрьме Анжелики Борыс и Анджея Почобута получили представительницы Союза поляков Белоруссии Ирена Бернацкая и Мария Тишковская.

Сообщается, что ситуация в Белоруссии, а также миграционный кризис на границе Польше и Белоруссии были одной из главных тем XXX Экономического форума в Карпаче.

Как сообщало ИА REGNUM, ряд активистов Союза поляков Белоруссии были задержаны в апреле текущего года. Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело в отношении председателя Союза поляков Белоруссии Анжелики Борис, а также активиста этой организации — Анджея Почобута. Они подозреваются в разжигании национальной и религиозной вражды.