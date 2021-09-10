Киев, , 16:14 — REGNUM «Зачистка» Киевом Крымского моста сорвалась, заявил 10 сентября экс-секретарь СНБО Александр Турчинов в эфире «5 канала».

Акция «Линия памяти» на Крымском мосту Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пояснив, что Киев в своё время разработал формулу построения мощной противокорабельной обороны с использованием крылатых ракет, Турчинов сказал, что крылатые ракеты «Нептун» с мобильными пусковыми комплексами не закуплены в полном объёме: нужно три, заказан только один дивизион, остальные — «заморожены».

Турчинов "Мы бы могли уничтожать любую надводную цель Российской Федерации, даже в пункте базирования, мы бы могли зачистить так же и Керченский мост».

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