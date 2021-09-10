Минск, , 16:10 — REGNUM При реализации 28 «союзных программ» России и Белоруссии следует сформировать единое пространство с учётом интересов и потребностей жителей и предпринимателей, а также «при полном сохранении суверенитета наших государств». Об этом 10 сентября в Минске на заседании Совета министров Союзного государства сообщил председатель российского правительства Михаил Мишустин.

Мишустин Иван Шилов © ИА REGNUM

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"На решение именно этих задач нацелены союзные программы, о которых я говорил, — сказал Мишустин. — Они предполагают сближение макроэкономической политики, формирование условий для поддержки не только крупного, но и, что очень важно, среднего и малого бизнеса, создание дополнительных рабочих мест. У российского бизнеса появится возможность нарастить деловую активность в Белоруссии. Запустить новые совместные предприятия, увеличить экспорт».

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«Белорусская сторона получит доступ к российским государственным закупкам, мерам поддержки, субсидиям, а также расширит рынок сбыта промышленной и сельскохозяйственной продукции, сможет в упрощённом порядке привлекать российские инвестиции и средства институтов развития, — продолжил глава правительства РФ. — И конечно, мы усилим сотрудничество в энергетической сфере. Здесь я имею в виду формирование в рамках Союзного государства объединённых рынков электрической энергии, газа, нефти и нефтепродуктов».

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