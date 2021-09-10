Брянск, 10 сентября, 2021, 16:13 — ИА Регнум. Личные вещи военнопленных, содержавшихся в годы Великой Отечественной войны в нацистском лагере «Дулаг-142», обнаружили поисковики на территории бывшего 85-го ремонтного завода в Володарском районе Брянска, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе правительства региона.

Пресс-служба правительства Брянской области Поисковые работы в Брянске

Концлагерь действовал с 1941 по 1943 года, в нём содержалось более 80 тысяч человек. «Дулаг-142» был одним из самых крупных лагерей на территории СССР, а сейчас — единственный сохранившийся комплекс построек нацистского лагеря в России.

«При проведении раскопок найдены личные вещи военнопленных: солдатский медальон, мундштук, два карандаша, опасная бритва, сапоги», — рассказал председатель Совета регионального Поискового движения Александр Соболев.

Поисковые работы ведутся с целью определения границы мест захоронений погибших военнопленных и мирных граждан в рамках федерального проекта «Без срока давности».