Череповец, Вологодская область, 10 сентября, 2021, 16:09 — ИА Регнум. В Череповце установили зарядную станцию для электромобилей, сообщают Вести Вологда.

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Станция стала первой для города металлургов и седьмой для Вологодчины. Расположена она на проспекте Победы, 85. Отмечается, что количество электромобилей в городе только за этот год выросло на 14 штук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вологодские власти приняли решение отменить с 2022 года для владельцев электрокаров от транспортного налога.