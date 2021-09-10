Уфа, 10 сентября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Башкирия намерена войти в пятерку лидеров регионов в рейтинге государственно-частного партнерства (ГЧП). Об этом 10 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Бизнес

Сообщается, что вопросы развития государственно-частного партнерства в регионе были рассмотрены на сессии в рамках инвестиционного сабантуя «Зауралье-2021». Участники мероприятия согласились с тем, что сейчас важным инструментом реализации инфраструктурных проектов является механизм государственно-частного партнерства.

«Мы хотим привлекать средства инвесторов для создания социальной инфраструктуры. Поэтому приоритетная цель сессии — выйти на формирование нового, более полного портфеля инструментов для реализации соцпроектов», — приводит пресс-служба слова заместителя министра экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Светланы Малинской.

Так, в республике намерены создать современный и комфортный детский комплекс на 350−500 детей. На реализацию данного проекта планируется направить 2,1−2,3 млрд рублей. Кроме этого планируется построить две школы, ледовую арену, Восточный выезд из Уфы, а также дома-интернаты для пожилых людей.

По словам Малинской, Башкирии удалось улучшить свои позиции на 9 пунктов в рейтинге государственно-частного партнерства. Сейчас регион находится на 11 строчке данного рейтинга.

«Однако в планах — войти в пятерку лидеров, и Республика Башкортостан будет стремиться к этому», — сообщает пресс-служба.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии намерены развивать сферу детского отдыха и оздоровления с использованием механизмов государственно-частного партнерства.