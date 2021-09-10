Черкесск, 10 сентября, 2021, 16:07 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесию поступили 11 школьных автобусов и 17 машин скорой помощи. За счет нового автотранспорта будут обновлены автопарки образовательных и медицинских организаций в отдаленных селах и городах, сообщил глава региона Рашид Темрезов.

Ru.m.wikipedia.org Школьный автобус

«В рамках реализации программ партии «Единая Россия» мы получили дополнительно 11 новых школьных автобусов и 17 карет скорой помощи. Современные специализированные автомобили будут направлены как в города, так и в отдаленные сельские учреждения республики», — написал Темрезов на своей странице в Instagram.

По его словам, за последние пять лет в Карачаево-Черкесию поступили 131 школьный автобус и 73 автомобиля скорой помощи. Ежегодно на автобусе ездят в школу свыше 5,5 тыс. учащихся.

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