Москва, 10 сентября, 2021, 16:05 — ИА Регнум. Покупательная способность доллара снижается, но его глобальное обесценивание маловероятно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявила главный редактор Investing.com (Россия) Анастасия Кошелева. Так она прокомментировала слова помощника президента РФ Максима Орешкина о том, что Россия, отвечая на кризис, «нашла оптимальные объем и размеры стимула», в то время как США, скорее всего, переборщили с размером стимулов, результатом чего стала глобальная волна инфляции.

Дарья Антонова ИА REGNUM Максим Орешкин

«В антикризисных целях принимались различные меры стимуляции российской экономики. В 2019/2020 годах это было значительное снижение ключевой ставки, социальные выплаты, налоговые послабления. В 2021, напротив, повышение ставки ЦБ в попытке сдержать инфляцию, которая уже который месяц находится на рекордно высоком уровне. И рост цен негативно сказывается на уровне жизни населения», — сказала эксперт.

В свою очередь, правительство США, как пояснила Кошелева, очень активно помогало своей экономике — были большие социальные выплаты всем, кто потерял работу и так или иначе пострадал от коронавируса.

«Много инвестиций получал бизнес, много денег было выделено на поддержание фондового рынка и на все другие сектора экономики. Поэтому, конечно, сейчас и США, и весь мир столкнулись с результатами этой активной поддержки, и, надо сказать, у этого много неблагоприятных последствий, — сказала Кошелева. — Высокая инфляция в США негативно влияет не только на экономику и бизнес самой страны, но и на экономику и бизнес других стран, повышая уровень инфляции, так как США является крупнейшим мировым экспортером».

По ее словам, для мирового рынка проблемой также является то, что снижается покупательная способность национальной американской валюты, однако глобальное обесценивание доллара маловероятно.

«В целом ситуация остается неопределенной, и есть вероятность повторения глобального кризиса 2008 года», — предположила эксперт.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что одна из причин роста инфляции в РФ в 2021 году — это настроения населения, которое опасалось повторения сценария 2020 года, а значит, и роста затрат.