Москва, , 16:04 — REGNUM Президент России Владимир Путин 11 сентября выступит на торжественном мероприятии, посвящённом Дню города Москвы, в «Зарядье», передаёт 10 сентября пресс-служба Кремля.

Он также встретится в Кремле с российскими спортсменами — победителями и призёрами Игр XXXII Олимпиады в Токио и вручит государственные награды золотым медалистам.

Позже 11 сентября Путин также совершит рабочую поездку в Псковскую область и примет участие на церемонии открытия мемориального комплекса «Князь Александр Невский с дружиной».