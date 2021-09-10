Минск, , 16:03 — REGNUM Впервые предложения о возобновлении предметной работы по реализации положений подписанного в 1999 году договора о создании Союзного государства России и Белоруссии прозвучали на заседании союзного Совмина в декабре 2018 года в Бресте. Об этом 10 сентября в Минске на заседании Совета министров Союзного государства сообщил председатель белорусского правительства Роман Головченко.

Роман Головченко Government.ru

Ранее на эту тему: Минск и Москва согласовали интеграцию на 90% — Орешкин

«И сегодня мы вышли ещё на не конечный, но серьёзный промежуточный результат, — отметил он, обращаясь к Михаилу Мишустину. — Согласованы проекты основных направлений реализации положений договора о создании Союзного государства и 28 союзных программ, о чём Вы, Михаил Владимирович, сказали. По сути, правительствами двух стран была проведена инвентаризация положений договора о создании Союзного государства. На этой основе сформирован новый перечень задач в целях дальнейшего развития отношений, при безусловном сохранении как политического, так и экономического суверенитета».

Ранее на эту тему: Россия — щедрая душа: как скоро Лукашенко снова начнёт плевать в Москву?

Гармонизация законодательства в ключевых отраслях экономик, по мнению Головченко, это «отправная точка нового этапа интеграции». Он отметил: «Подготовленный правительствами пакет документов направлен на дальнейшее развитие совместного экономического пространства, формирование объединённых отраслевых рынков, реализацию единой финансовой, налоговой, кредитной, ценовой, торговой политики».

«Реализация союзных программ, по мнению белорусской стороны, позволит продолжить совершенствование денежно-кредитных отношений. Сблизить налоговые системы. Повысить уровень взаимодействия отраслевых министерств и ведомств двух стран, в том числе за счёт применения современных цифровых технологий», — добавил глава правительства Белоруссии.

Он подчеркнул: «Важной составляющей является взаимодействие в энергетической сфере».

Накануне в новостях: Путин: Россия и Белоруссия создадут рынки газа, нефти и электроэнергии

На заседании Совета министров Союзного государства были подписаны два документа — постановление союзного правительства «Об Основных направлениях реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021−2023 годы», а также «Совместное заявление председателя правительства Российской Федерации и премьер-министра Республики Беларусь о текущем развитии и дальнейших шагах по углублению интеграционных процессов в рамках Союзного государства».