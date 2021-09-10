Москва, 10 сентября, 2021, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, по состоянию на 15:10 по мск котировки нефти марки Brent взлетают на 1,95%, вернувшись в район $72,85 за баррель, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Нефть

«Прошедшая 9 сентября во второй половине дня по сырьевым рынкам коррекция уже полностью выкуплена — котировки черного золота вернулись к тем же значениям, на которых торговались вчера днем, и вновь собираются на штурм рубежа $73 за баррель.

Окончательные данные от минэнерго США оказались даже хуже предварительных. Масла в огонь подлил Китай, объявивший о начале продажи через аукционы нефти из своих госрезервов.

Эти факторы на некоторое время заставили нефтебыков отступить, но сегодня подъем возобновился. Китай впервые начинает продажи из своих резервов, пытаясь снизить темпы производственной инфляции в стране.

Однако сам факт распечатки запасов, скорее, говорит в пользу продолжения роста — запасы не безразмерны, к тому же, их затем опять придется пополнять, что поддержит спрос в будущем.

И уж точно запасы нефти и металлов в закромах Пекина не сравнятся со способностью ФРС производить новые деньги, а значит, глобальный тренд на ускорение инфляции сохранится.

До конца дня возможна попытка затолкать нефть выше $73, но затем, вероятно, можно будет наблюдать некоторый откат на фиксации прибыли», — считает эксперт.

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