Киев, 10 сентября, 2021, 16:04 — ИА Регнум. Власть Украины закрывает телеканалы и преследует оппозицию лишь с той целью, чтобы люди боялись говорить правду, заявила во время митинга под Верховной радой народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Наталья Королевская.

Глаза страх

Обращаясь к сторонникам оппозиции, депутат назвала две ключевые задачи — объединить усилия, добиться отставки правительства Украины; а также добиться перевыборов парламента, монобольшинства, которое забыло, что пришло служить людям.

«Наша с вами миссия и задача сделать все, чтобы женщины опять хотели рожать и хотели, чтобы их дети жили в нашей стране, а не уезжали на чужбину. Чтобы наша молодежь была уверена в том, что она нужна Украине и может здесь найти себе работу, предназначение. Наша с вами миссия — защитить сегодня стариков. Защитить от нищеты, от тех подачек от власти в 2 тыс. грн пенсии, от тех дурных тарифов, от той колоссальной несправедливости, когда они пытаются переписывать историю, переназначать героев и менять праздники», — заявила депутат.

Также она отметила важность передачи из поколения в поколение правды о героях Украины, её освободителях.

«Они сегодня пытаются лишить Донбасс права голоса, пытаются вводить военные администрации. Они делают все, чтобы люди боялись говорить правду. Именно для этого они закрывают каналы, преследуют оппозицию и лишают людей права выбора. Но они забыли историю, что в давние времена, когда нерадивые слуги плохо служили людям, их отправляли на исправительные работы или меняли. Те, кто назвался слугами, должны либо служить, либо люди отправят их на исправительные работы», — сказала Королевская.

В завершение депутат призвала сторонников оппозиции объединить усилия, чтобы вернуть мир на Украину, «чтобы защитить людей, чтобы победить бедность, нищету, несправедливость».

ИА REGNUM напоминает, что ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не жалеет о том, что стал главой государства и хочет, чтобы после президентства граждане уважали его.