Конакри, , 15:59 — REGNUM В настоящее время обстановка в Гвинее достаточно спокойная. Об этом 10 сентября заявили в посольстве РФ в Конакри.

Конакри, столица Гвинеи Maarten van der Bent

Читайте также: В МИД РФ сообщили, что среди пострадавших в Гвинее нет российских граждан

«Посольство работает в обычном режиме», — добавили в беседе с ТАСС в диппредставительстве.

Также отмечается, что российские граждане за помощью в посольство не обращались. Непосредственной угрозы российским гражданам не просматривается, отметили в дипведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 сентября в Гвинее была совершена попытка государственного переворота. В мятеже приняло участие элитное подразделение спецназа во главе с полковником Мамади Думбуя. Они захватили гвинейского лидера Альфу Конде, а также других высокопоставленных лиц страны, и взяли под свой контроль правительственный квартал в городе Конакри, столице Гвинеи. В стране объявлен комендантский час.

Также по теме: Визит главы МИД Гвинеи в Россию отменен из-за военного переворота

В МИД РФ заявили, что, по информации посольства России в Конакри, пострадавших среди находящихся в Гвинее российских граждан нет, принимаются все необходимые меры по обеспечению их безопасности.