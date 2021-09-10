Тюмень, 10 сентября, 2021, 15:59 — ИА Регнум. В Тюменской области до 26 сентября продлён режим повышенной готовности по предупреждению распространения COVID-19. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

В соответствии с постановлением главы региона, при проведении физкультурных и спортивных мероприятии‌ численность зрителей‌ не должна превышать 50% от общего количества мест, при этом общее количество участников мероприятия — не более тысячи человек.

Личный приём граждан и представителей организаций‌ в исполнительных органах государственной власти Тюменской области приостановлен до 26 сентября 2021 года.

Кроме того, в Тюменской области продолжает действовать масочный режим в местах массового скопления людей и в общественном транспорте.