Москва, 10 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Экономическая политика российских властей, направленная на накопление резервов, недостаточна для развития. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 10 сентября заявил доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Сергей Ермолаев. Так он прокомментировал высказывание министра финансов Антона Силуанова о том, что «рыночной, либеральной экономики без направляющей функции государства не получается».

Иван Шилов Экономика России

«В чем должна состоять направляющая роль государства в российской экономике — очень непростой вопрос, — сказал Ермолаев. — Главное — государство должно стать государством развития. То есть оно должно стать основным актором, запускающим и направляющим процесс социально-экономического развития. Очевидно, что последние 13 лет (с момента кризиса 2008 года) российская экономика все время топчется на месте, а если быть точнее, то даже стагнирует. Ведь чтобы оставаться на месте, надо быстро бежать. Накопление резервов на черный день — этого совершенно не достаточно для развития. Развитие требует гораздо более решительных мер».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Ермолаев прокомментировал слова Силуанова о неэффективной рыночной экономике.