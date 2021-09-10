Варшава, 10 сентября, 2021, 15:58 — ИА Регнум. Миграционный кризис на польско-белорусской границе вписывается в «сценарий военных белорусско-российских маневров «Запад-2021». Об этом заявил заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич в эфире Polskie Radio 24.

Флаг Польши

Замглавы польского минобороны заявил, что «одной из установок этих учений является оборона Белоруссии вследствие нарушения её границы, вызванного массовой миграцией со стороны Европейского союза».

»Прошу обратить внимание на то, что сегодня Польша переживает это же явление, правда, с другой стороны. Я имею в виду, что польско-белорусскую, литовско-белорусскую границу незаконно пересекают иммигранты. Они пытаются дестабилизировать те страны, которые расположены на внешней границе Евросоюза. Это происходит уже несколько недель. Поэтому миграционный кризис целиком вписывается в эти военные учения», — считает Скуркевич.

10 сентября на полигонах в Белоруссии и России стартовали военные учения «Запад 2021», которые считаются крупнейшими в Европе за 40 лет. Военные учения продлятся до 16 сентября, в них примет участие около 200 тысяч военнослужащих, 290 танков, 15 кораблей и 80 самолетов и вертолетов.