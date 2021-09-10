Сеул, 10 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. В течение последних пяти лет в Южной Корее наблюдается рост числа родителей, играющих в видеоигры со своими детьми. Об этом сообщает The Korea Bizwire со ссылкой на представителей Корейского агентства творческого Контента (KOCCA).

Иван Шилов ИА REGNUM Видеоигры

Согласно результатам опроса, проведённого c 23 мая по 22 июня среди 3000 человек в возрасте от 10 до 65 лет, в 2021 году 71,3% опрошенных сообщили об увлечении видеоиграми, что на 0,8% больше, чем годом ранее.

Известно, что 90,9% респондентов предпочитали играть в мобильные игры, 57,6% — в игры на ПК, 21% — в игры на консолях.

57,5% респондентов, чьи дети ходят в школу, сообщили о том, что они играют в видеоигры вместе со своими детьми. За год показатель вырос на 1,2%. В 2017 году показатель составил 43,9%.

Доля играющих родителей в возрастной группе от 30 до 39 лет составила 73,1%, в группе 40−49 лет — 65,1%, в группе 50−59 лет — 40%.