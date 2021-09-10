Москва, 10 сентября, 2021, 15:53 — ИА Регнум. Сегодня, 10 сентября, по состоянию на 15:00 по мск доллар на Московской бирже снижается на 0,36%, до 72,71 рубля. Евро дешевеет на 0,29%, откатываясь до 86,05 рубля за евро, заявил корреспонденту ИА REGNUM управляющий активами «УНИВЕР Сбережения» Роман Дмитриев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«Евро второй день смотрится сильнее доллара на фоне того, что, несмотря на сохранение ставки Евроцентробанка на нулевой отметке, на заседании была отмечена необходимость сокращения активности по выкупу облигаций с рынка.

Поскольку риторика ФРС сейчас в целом более миролюбива, это поддерживает евро против доллара. Рубль сегодня с утра уверенно продолжил укрепление, отыгрывая ожидания повышения ставки ЦБ РФ и позитивную динамику фондовых и товарных рынков.

После выхода информации о том, что Банк России повысил ставку на 0,25 п.п. вместо ожидавшихся большинством игроков 0,5 п.п., на рынке наблюдался небольшой откат, но вскоре укрепление российской валюты возобновилось.

Инвесторов успокоили комментарии регулятора, в которых прозвучала решимость бороться с инфляцией и вероятность новых повышений ставки до конца года.

Также рубль поддерживают новые рекорды на рынке газа в Европе и сообщения о завершении строительства «Северного потока — 2».

Вероятно, ближе к закрытию торгов рубль несколько отступит от текущих уровней — перед выходными часть участников рынка зафиксирует прибыль», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль ускорил подъём, воспользовавшись отступлением доллара