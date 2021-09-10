Улан-Удэ, 10 сентября, 2021, 15:52 — ИА Регнум. Столица Бурятии Улан-Удэ и город Селенгинск вошли в число российских городов с самым грязным воздухом по итогам 2020 года. Об этом говорится в проекте государственного доклада Минприроды РФ «О состоянии и об охране окружающей среды РФ», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«В Улан-Удэ, Селенгинске и Южно-Сахалинске среднегодовые концентрации пяти, в Черемхово, Чите и Шелехове — трех загрязняющих веществ превысили санитарно-гигиенические нормативы», — пишут авторы доклада.

Добавим, что городом с наиболее загрязнённой атмосферой остаётся Норильск. При этом пять сибирских городов исключены из списка самых грязных городов, как отмечается, благодаря теплой зиме и большому количеству осадков.

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