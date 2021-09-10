Кострома, 10 сентября, 2021, 18:40 — ИА Регнум. Костромское отделение Российского военно-исторического общества возглавил Сергей Шиянов. Об этом сообщает ГТРК «Кострома».

Https://adm44.ru Сергей Шиянов

Сергей Шиянов — руководитель регионального отделения «Поискового движения России», в 2017 году был назначен советником губернатора Костромской области по патриотическому воспитанию и увековечиванию памяти погибших при защите Отечества. Участвует в работах по поиску погибших солдат с 2009 года.

Его предшественником на посту руководителя областного отделения Российского военно-исторического общества был кандидат в сити-менеджеры Костромы МихаилВорошнин. Он возглавлял отделение 2015 по 2021 годы. В феврале 2021 года Ворошнин стал директором муниципального учреждения «Дирекция парков».