Варшава, , 15:51 — REGNUM С 10 сентября Польша открыла границу для граждан Украины, которые хотят посетить страну с туристической целью. Об этом говорится в распоряжении министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского от 7 сентября 2021 года. Документ опубликован на правовом портале Dziennik Ustaw.

На польско-украинской границе. Флаги Польши, Евросоюза и Украины Silar

Прибывшие в Польше граждане Украины должны будут отбыть 10-дневный карантин, прежде чем полноценно посещать там общественные места. Исключения составляют те, кто вакцинирован (нужно иметь при себе англоязычный или польскоязычный сертификат полной вакцинации препаратами, утвержден Европейским агентством по лекарственным средствам), а также лица, переболевших COVID-19 (при наличии документа, который это подтверждает).

Ограничения на посещение Польши с туристическими целями действовать для граждан Украины с весны 2020 года. Это было связано с пандемией коронавируса.