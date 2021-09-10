Волгоград, 10 сентября, 2021, 15:55 — ИА Регнум. Режим работы Волгоградского гидроузла с 11 сентября по 10 октября 2021 года изменили Росводресурсы. Суммарный приток к водохранилищам ожидается на уровне минимальных значений за последние 20 лет, сообщили ИА REGNUM 10 сентября в пресс-службе Волжской ГЭС.

Rushydro.ru Волжская ГЭС

По оценке экспертов, средние сбросы воды составят 4700 ± 100 куб. м/с. Ранее показатель составлял 5300±100 куб. м/с. В августе 2021 года из-за аномально высоких температур и возросшего энергопотребления на юге России, сбросы через Волгоградский гидроузел были увеличены для поддержания благоприятной санитарно-экологической обстановки. Тогда в водохранилище поступило 72% нормы воды.

«В третьем квартале 2021 года суммарный приток к водохранилищам Волжско-Камского каскада ожидается в пределах 26,7 куб. м — 34,7 куб. м. Нижняя граница близка к минимальным значениям за последние 20 лет», — пояснили в пресс-службе.

В сентябре специалисты ожидают приток в пределах 6,6 — 10,6 куб. м, что составит 75% от нормы. В аналогичном периоде 2020 года приток воды зафиксирован на отметке 14,7 куб. м.