Тбилиси, 10 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. Иосеб Самхараули, взятый в заложники в отделении Банка Грузии в городе Кварели (Кахетия), рассказал, как происходил захват здания злоумышленником. О своих впечатлениях очевидец сообщил на телеканале «Имеди».

Цитата из х/ф «Старики-разбойники». Реж. Эльдар Рязанов. 1971. СССР Музейный грабитель

"Минут через пять, после того, как это человек ворвался в банк, он велел нам собраться в одном месте. Нас было двое клиентов и четыре сотрудника банка. Он требовал полмиллиона лари и полмиллиона долларов. Одному из заложников, которого позже отпустил, сказал позвонить на по номеру 112 и сообщить, что грабитель ворвался в банк и взял заложников», — рассказал Самхараули.

Он также положительно оценил действия сотрудников полиции при освобождении заложников и отметил начальника городского управления полиции.

Напомним, 49-летний мужчина 10 сентября захватил в Кварели 13 заложников. В результате переговоров он всех отпустил. После этого спецназ произвёл его захват. Задержанного обвиняют в терроризме и незаконном ношении оружия.