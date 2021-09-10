Москва, 10 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В период с января по август текущего года грузооборот морских портов России увеличился на 1,6% по сравнению с аналогичным периодом минувшего года, составив 552,75 млн тонн. Об этом 10 сентября говорится в сообщении Росморречфлота.

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Уточняется, что за это время объем перевалки сухих грузов увеличился на 5,8% — до 274,15 млн тонн, объем наливных грузов — снизился на 2,2%, до 278,6 млн тонн.

Также указывается, что грузооборот морских портов Арктического бассейна за этот период сократился на 1,9% и составил 62,48 млн тонн; грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 1,6% и составил 165,58 млн тонн; грузооборот морских портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 3,8% и составил 169,89 млн тонн.

При этом грузооборот морских портов Каспийского бассейна сократился на 13,7% и составил 4,83 млн тонн, что вызвано продолжающимся падением перевалки сухих грузов (— 31,9% или 1,62 млн тонн), а грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна, напротив, вырос на 1,3% или на 149,97 млн тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября стало известно, что индекс контейнерных перевозок Китая в Нинбо (NCFI), показатель грузовых ставок самого загруженного порта Китая для рынка международных контейнерных перевозок, составил в августе 3862,6 пункта, что на 8,6% больше по сравнению с предыдущим месяцем