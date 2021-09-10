Москва, 10 сентября, 2021, 15:56 — ИА Регнум. Ракету-носитель «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb разрешено вывезти на стартовый стол космодрома Байконур. Такое решение приняла государственная комиссия, сообщает 10 сентября пресс-служба Роскосмоса.

Mil.ru Союз-2.1б

Отмечается, что носитель «Союз-2.1б», разгонный блок «Фрегат» и 34 космических аппарата OneWeb утром 11 сентября вывезут на стартовый комплекс площадки № 31. В 05:30 мск начнутся работы по транспортировке, затем — работы по графику первого стартового дня.

Запуск носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» запланирован 14 сентября. Ракета должна вывести на орбиту ещё 34 британских спутника связи OneWeb, после чего их количество в космосе увеличится до 322.

Как сообщало ИА REGNUM, спутники OneWeb обеспечивают наземных потребителей высокоскоростным интернетом напрямую через спутниковую связь, их выведение началось в 2019 году.

Читайте также: OneWeb застраховала оставшиеся запуски спутников на $1 млрд