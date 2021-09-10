Джакарта, 10 сентября, 2021, 15:50 — ИА Регнум. В Индонезии удалось спасти 21 туриста, находящегося на борту загоревшегося судна у побережья Лабуан Баджо, сообщает CNN Indonesia.

twitter @SAR NASIONAL (Поисково-спасательное агентство Индонезии (Basarnas)) Поисково-спасательная операция в Индонезии

«Жертв не было. Все туристы, находившиеся на судне, были эвакуированы в порт Лабуан Баджо», — заявил журналистам один из туристов.

Процесс эвакуации туристов проходил во время проливного дождя. Туристов эвакуировали с помощью спасательных шлюпок.

Как сообщало ИА REGNUM, четыре деревни в индонезийской провинции Западный Калимантан были затоплены после разлива реки.