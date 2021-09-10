Сыктывкар, 10 сентября, 2021, 15:49 — ИА Регнум. В инфекционной больнице Коми растет число тяжелых пациентов с коронавирусом. Об этом заявил главный врач медучреждения Владимир Катков.

Коронавирус

«Коронавирус не отступает. Сейчас мы фиксируем снижение заболеваемости и рост количества выздоровевших, но количество тяжелых больных, которые нуждаются в реанимационных мероприятиях, увеличивается. Кроме того мы на пороге сезона гриппа и простуд. А значит, опасность повышается, — цитирует Каткова республиканский минздрав. — Второй год подряд грипп накладывается на пандемию коронавируса. Прошлой осенью вакцин от ковида еще не было, и к концу осени мы получили всплеск заболеваемости и смертности от COVID-19. Мы рекомендуем вакцинироваться и от коронавируса, и от гриппа с перерывом между прививками в один месяц».

Как сообщало ИА REGNUM, врачи Комис трудом спасли блогера, выступавшего за самолечение при коронавирусе.