Набиуллина обеспокоена ростом необеспеченного потребительского кредитования
Москва, 10 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В России увеличиваются объёмы необеспеченного потребительского кредитования. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Банк России
«Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счёт эффекта базы», — заявила Набиуллина.
«В случае сохранения текущих тенденций мы не исключаем принятие дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка, помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября», — указала она.