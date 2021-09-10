Москва, 10 сентября, 2021, 15:48 — ИА Регнум. В России увеличиваются объёмы необеспеченного потребительского кредитования. Об этом 10 сентября заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

«Нас продолжает особенно беспокоить сегмент необеспеченного потребительского кредитования, где годовые темпы роста пока увеличиваются, в том числе и за счёт эффекта базы», — заявила Набиуллина.

«В случае сохранения текущих тенденций мы не исключаем принятие дополнительных макропруденциальных мер для охлаждения данного сегмента кредитного рынка, помимо тех, которые уже предусмотрены с 1 октября», — указала она.