Москва, 10 сентября, 2021, 15:47 — ИА Регнум. На начало второго полугодия 2021 года в России насчитывалось около 4 млн экземпляров автомобильной техники с правым расположением рулевого колеса. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Publicdomainpictures.net За рулем

Таким образом, праворульные машины составляют 7,6% от общего количества автомобилей в России.

Отмечается, что наибольшее количество праворульных автомобилей числится среди легковых машин — 3,4 млн единиц. Здесь доля от общего количества машин в России также равна 7,6%.

Среди лёгких коммерческих авто доля праворульных машин составляет 12,1% (500 тыс. единиц). У грузовых машин число праворульных машин составляет 126 тыс. единиц (3,4%). Самое минимальное количество праворульной техники зафиксировано в сегменте автобусов. Там таких машин всего 2,4 тыс. единиц (0,6%).

Напомним, в августе 2021 года в России было продано 114 130 новых автомобилей, что на 17% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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