Москва, 10 сентября, 2021, 15:45 — ИА Регнум. Посол Ирана в России Казем Джалали выразил надежду на скорое членство страны в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Mil.ru Флаги ШОС

«Мы надеемся, что с поддержкой всех стран мы станем как можно скорее полноценным членом этой организации», — цитирует его ТАСС.

Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что состав участников саммите Шанхайской организации сотрудничества расширится. Новым членом организации станет Иран.

Читайте также: Шанхайская организация сотрудничества пополнится новым участником