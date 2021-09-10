Черкесск, 10 сентября, 2021, 15:44 — ИА Регнум. Ситуация по коронавирусу в Карачаево-Черкесии в последние недели улучается. Об этом говорят показатели прироста числа новых больных, которые снизились по сравнению с августом 2021 года почти на 20%. Об этом сообщил 10 сентября по итогам видеосовещания под председательством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой глава республики Рашид Темрезов.

Фото пресс-службы КБ №8 ФМБА России Коронавирус

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«В республике на сегодняшний день ситуация с коронавирусом немного улучшилась по сравнению с пиковыми значениями начала августа. Так, количество ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 держится в пределах 40+. Также по сравнению с пиковой нагрузкой на 20% снизилось количество госпитализированных», — написал Темрезов на своей странице в соцсети Instagram.

По данным федерального оперативного штаба на 10 сентября, в Карачаево-Черкесии за прошедшие сутки выявлено 26 заразившихся коронавирусом. Общее число носителей инфекции увеличилось до 24 500 человек. Из них выздоровели 21 938 пациентов, в том числе 30 — за прошедший день. За те же сутки скончались три жителя региона, а общее число умерших достигло 505 человек.