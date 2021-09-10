Под Ярославлем автомобиль сбил стоявшего на остановке ребенка
Ярославль, 10 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. 10 сентября в деревне Кормилицино Ярославского района иномарка сбила 10-летнего мальчика, стоявшего на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.
Происшествие случилось ранним утром. К травмам ребенка привело столкновение автомашин «Хонда» и «Датсун».
"Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», произвел наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «Хонда», а затем на опору дорожного знака. После этого автомобиль «Датсун» произвел наезд на мальчика 2010 года рождения, находившегося на остановке общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.
На остановке было достаточно много людей, но пострадал только один ребенок. Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение Ярославля.