Ярославль, 10 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. 10 сентября в деревне Кормилицино Ярославского района иномарка сбила 10-летнего мальчика, стоявшего на остановке общественного транспорта. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на управление МВД по Ярославской области.

УМВД по Ярославской области Место происшествия

Происшествие случилось ранним утром. К травмам ребенка привело столкновение автомашин «Хонда» и «Датсун».

"Мужчина 1994 года рождения, управляя автомобилем «Датсун», произвел наезд на остановившийся перед нерегулируемым пешеходным переходом автомобиль «Хонда», а затем на опору дорожного знака. После этого автомобиль «Датсун» произвел наезд на мальчика 2010 года рождения, находившегося на остановке общественного транспорта», — сообщили в пресс-службе управления МВД по Ярославской области.

На остановке было достаточно много людей, но пострадал только один ребенок. Мальчик госпитализирован в лечебное учреждение Ярославля.