Москва, 10 сентября, 2021, 15:43 — ИА Регнум. Решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о санкциях в отношении российских спортсменов было политическим, но его нужно выполнять. Об этом 10 сентября заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта.

Иван Шилов ИА REGNUM Путин

«Очевидна политическая окраска решений, которые CAS принял в отношении наших команд и России в целом. Но эти решения нужно выполнять», — сказал Путин.

Он добавил, что российские атлеты должны быть равноправными участниками мировых турниров, когда завершится срок действия ограничений.

Кроме того, президент попросил министра спорта РФ Олега Матыцина доложить о процессе восстановления статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), а также о том, что сделано для восстановления статуса Всероссийской федерации лёгкой атлетики.